Balla Gaye 2-Eumeu Sène : les lieux de préparation choisis

Balla Gaye 2 et Eumeu Sène s’affronteront le 30 juillet prochain à l’Arène nationale. Ce sera la troisième confrontation entre les deux lutteurs. Le Pikinois s’était imposé lors des deux précédentes.



Le Lion de Guédiawaye cherchera alors à enregistrer son premier succès face à son adversaire. D’autant qu’il revient d’une défaite contre Boy Niang.



En vue de cette confrontation, Balla Gaye 2 et Eumeu Sène ont choisi leur lieu de préparation. D’après Record, le premier aurait décidé d’installer ses quartiers à l’INSEP de Paris, en France, tandis que le second a préféré les États-Unis.



Le journal précise que Eumeu Sène partira de Dubaï, où il séjourne en ce moment, pour rejoindre le pays de l’Oncle Sam.