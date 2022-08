Balla Gaye 2-Gris Bordeaux : ces trois règles que les lutteurs seront tenus de respecter

Le Comité national de gestion (CNG) de la lutte a fixé les règles d’organisation du combat Gris Bordeaux-Balla Gaye 2, prévu dimanche prochain à l’Arène nationale. C’était au cours d’une rencontre tenue hier, jeudi, au siège de l’instance, et qui a réuni des membres de celle-ci, les représentants des deux lutteurs, le promoteur, Gaston Mbengue, et les forces de sécurité.



D’après Wal fadjri, qui a fait le compte-rendu de la rencontre dans son édition de ce vendredi, le CNG a d’abord procédé au tirage pour la répartition des vestiaires. Au sortir de celui-ci, les Vestiaires A ont été affectés à Balla Gaye 2. Ils s’ouvrent vers Guédiawaye, fief du fils de Double Less. Les Vestiaires B sont donc allés à Gris Bordeaux.



Le CNG a par ailleurs fixé à 20 le nombre d’accompagnateurs autorisés pour chaque lutteur. Et ces derniers sont tenus de porter des survêtements qui leur seront remis par l’organisation.



S’agissant du chronogramme de l’entrée des lutteurs à l’Arène nationale, le CNG demande à Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 d’arriver à partir de 14 h 30. L’instance de gestion de la lutte ouvrira les portes du stade à 10 heures.



Les contrevenants à ces règles seront sanctionnés. «Il y a beaucoup de gens qui viennent à l’arène pour saboter, signale Gaston Mbengue au micro de Lutte TV. La réglementation doit être respectée par tout le monde. Que tous ceux qui viendront restent tranquilles et disciplinés. Que personne n’essaie de gâcher la fête.»