[Profil] Balla Gaye 2 : Lion, Roi… Résurrection ?

Balla Gaye 2, lutteur

Considéré comme l’un des lutteurs le plus technique de l'arène, Balla Gaye 2 a connu un parcours mouvementé. La carrière du fils de Double Less, qui a réussi à mettre fin à plus d’une décennie d’invincibilité de Yékini, est marquée par des moments glorieux et des coups d’arrêts.





Balla Gaye 2 ne sera pas Roi des arènes ce soir. Même en cas de victoire. S'il bat Boy Niang 2, ce dimanche, à l’Arène nationale, le mieux qu'il peut espérer c'est le droit de prétendre au titre plus tard.





C'est que pour retrouver la couronne qu'il a perdue devant Bombardier, le Lion de Guédiawaye devra certes s'imposer devant le Pikinois, mais aussi aller chercher le titre sur la tête Modou Lô, l'actuel souverain, qu’il a pourtant battu à deux reprises. Ce n'est pas pour aujourd'hui, donc.





Mais une victoire vaudra son pesant d'or pour le fils de Double Less. Considéré comme l'un des meilleurs lutteurs de l’arène, l'homme qui a mis fin aux 17 ans d'invincibilité de Yékini a connu une carrière en dents de scie, marquée par quelques coups d'arrêts brusques.





L'homme du 22-Avril 2012





Apparu dans l'arène en 2005, Balla Gaye 2 enchaîne six victoires de rang la même année : Samba Laobé, Dame Kanji, Papa Sow, Boulon, Mame Gor Diouf et Saloum Saloum passent à la trappe. En 2006, premier coup d'arrêt : Issa Pouye lui fait mordre la poussière, le 12 mars.





Six victoires plus tard, alors que l'on croyait le Lion de Guédiawaye définitivement sur orbite, deuxième coup d'arrêt : Eumeu Sène est passé par là. C'était en 2009. Il rebondit très vite ; l'année suivante, en dominant Tapha Guèye, Modou Lô, Balla Bèye 2 et Tyson.





La consécration viendra le 22 avril 2012 avec la victoire contre Yékini, jusque-là invaincu. Balla Gaye 2 est le roi des arènes.





Deux ans après, troisième coup d'arrêt : le fils de Double Less s'incline devant Bombardier, en 2014, et contre Eumeu Sène, en 2015 et pour la deuxième fois. Les interrogations fusent. Des doutes surgissent sur l'état physique du jeune lutteur, sur son hygiène de vie. Le Lion se terre dans son coin. Il laisse passer l'orage pour revenir au sommet de l'arène avec une victoire sur Gris Bordeaux en 2018 puis sur Modou Lô en 2019.





En 2022, un troisième coup d’arrêt: Balla Gaye est une nouvelle fois surpris par Bombardier. Un revers qu’il parvient très vite à oublier grâce à une victoire sur Gris Bordeaux la même année.





Ce dimanche, il vise une première victoire devant Boy Niang, histoire de venger son frère Sa Thiès qui avait perdu contre le Pikinois, il y a quelques années, et effectuer un pas décisif vers le trône de Roi des arènes. Il lui suffira d'éviter un nouveau coup d'arrêt.





Palmarès





22 victoires : Samba Laobé, Dame Kandji, Papa Sow, Boulon, Mame Goor Diouf, Saloum Saloum, Bathie Seras, Boy Sèye, Coly Faye,Ousmane Diop, Issa Pouye, Mbaye Diouf, Tyson Jr, Moustapha Guèye, Modou Lo (deux fois), Balla Bèye 2, Tyson, Yékini, Gris Bordeaux (deux fois)





5 défaites : Eumeu Sène (deux fois), Bombardier (deux fois), Issa Pouye