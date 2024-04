Balla Gaye 2 - Tapha Tine : l’acte 2 régularisé

La date est fixée. La revanche entre Balla Gaye 2 et Tapha Tine aura lieu le 21 juillet prochain. Le journal spécialisé Sunu Lamb annonce que le duel a été régularisé au niveau du Comité national de gestion (CNG) de lutte par la structure Albourakh Events du promoteur Baye Ndiaye.



D’après la source, les managers des deux lutteurs étaient présents : Il s’agit de Bassirou Babou pour BG2 et Mbaye Thioune pour le géant du Baol.



Pour rappel, Balla Gaye 2 avait remporté la première manche. C’était en juin 2013. Le « Lion de Guédiawaye » effectuait alors sa première sortie en tant que roi des arènes face au géant du Boal, après avoir détrôné Yékini.



Un combat à haut risque



Pour l’acte 2, la donne a changé. Si Tapha Tine est attendu pour rester sur sa dynamique de victoires dont la cinquième et dernière en date a été remportée le 12 novembre dernier aux dépens de Eumeu Sène, l’ancien des roi des arènes devra, lui, stopper l’hémorragie.



Le double tombeur de Modou Lô, qui n’a livré que huit combats depuis 2013, n’a enregistré que quatre victoires.