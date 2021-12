Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2 : «Les deux lutteurs ne se valent pas», Malick Thiandoum

Malick Thiandioum sur le combat Balla Gaye 2 et Boy Niang 2

Après sa défaite, dimanche passé, contre Tapha Tine, Boy Niang ne fait plus l’unanimité dans l’«arène des grands», aux yeux d’observateurs de la lutte. D’autant plus que pour sa prochaine sortie, il fera face à un gros client : Balla Gaye 2.





La lutte reprend ses droits au Sénégal, pour le grand bonheur des amateurs. Gaston Mbengue a réussi à se tailler la part du lion, en signant des affiches les plus alléchantes, parmi lesquelles : Ama Baldé vs Modou Lo ; Balla Gaye 2 vs Eumeu Sène ; le combat tant attendu Balla Gaye 2 vs Bombardier...





Dans cette pléthore de rendez-vous de haut niveau, un combat divise la communauté «lamb» : celui de Balla Gaye 2-Boy Niang 2 qui doit se tenir fin mars 2022. Nombreux sont les amateurs et spécialistes de la lutte qui pensent que le leader de l’école Boy Niang n’a pas les épaules solides pour faire face à Balla Gaye 2.





Le doute est né suite aux dernières sorties du lutteur qui n’ont pas été à la hauteur des attentes. Le premier à monter au créneau est Aziz Ndiaye, manager de Balla Gaye 2, qui pense le lutteur de Pikine doit cravacher dur avant de faire face à son poulain.





«Il ne faut pas se voiler la face : Boy Niang n’a pas suffisamment fait ses preuves pour pouvoir défier Balla Gaye. Même si le contrat a été signé avec Gaston Production, Boy Niang doit impérativement montrer plus pour espérer se frotter à un champion comme Balla Gaye».





Un avis partagé par Malick Thiandoum, journaliste sportif spécialiste de la lutte : «Aujourd’hui, je pense que Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 ne se valent pas. Balla est un cran au-dessus et les deux dernières sorties de Boy Niang viennent conforter cette thèse. Que ce soit contre Lac 2 Guiers ou contre Tapha Tine, Boy Niang a été battu au nombre d’avertissements, alors que c’étaient des combats qu’il se devait de gagner pour logiquement faire face à Balla Gaye 2.»





Le reporter de la Tfm estime que ce combat est né de la volonté populaire et qu’il ne se base pas sur des critères sportifs. Toutefois, Malick Thiandoum affirme que le futur combat de Balla Gaye 2 sera déterminant pour la suite. «Il faudrait aussi attendre l’issue de la rencontre Balla Gaye 2-Bombardier. Si le Lion de Guédiawaye gagne, le duel face à Boy Niang 2 ne s’expliquera pas, sportivement parlant. Par contre s’il perd, rien ne s'oppose à cette affiche».





Pour l’instant, cette rencontre aura bien lieu, sauf retournement de dernière minute.