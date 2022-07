Balla-Gris : Sa Thiès raconte la préparation de son frère

Balla Gaye 2 va affronter Gris Bordeaux le 7 août prochain. Ce sera le deuxième face-à-face entre les deux lutteurs après celui de 2018 remporté par le Lion de Guédiawaye.



Pour la préparation de sa prochaine sortie contre le Fassois, ce dernier a mis les petits plats dans les grands. Et c’est son frère, Sa Thiès, qui vend la mèche.



«Il y a des choses qu’il négligeait durant ses entraînements, lors de ses précédents combats, il ne badine plus avec. C’est la preuve qu’il attache grand prix à son combat contre Gris Bordeaux», a confié le chef de file de l’écurie Double Less dans un entretien avec Lutte TV, repris par Sunu Lamb.



Autre changement dans la façon d’aborder ses combats : sa masse musculaire qu’il avait l’habitude d’augmenter pour affronter des poids lourds comme Yékini ou Bombardier. Pour Gris Bordeaux «Balla ne va pas dépasser son poids actuel», révèle Sa Thiès, qui se dit «confiant» pour une victoire de son frère.