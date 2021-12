Ballon d'or 2021 : ''J’ai choisi Lewandowski en premier'', Pascal Ferre, patron du Ballon d'or

Lionel Messi savait qu'en remportant un 7e ballon d'or, il allait faire parler de lui mais pas de la manière actuelle. En effet, une polémique est née après que le Parisien a reçu ce trophée France Football. Pour tenter de mettre un terme à cette polémique, Pascal Ferre, rédacteur en chef de France Football (organe chargé de l'organisation et de l'attribution du Ballon d'or) a accordé une interview à un média allemand. « Je n’ai pas mis Messi en premier. J’ai choisi Lewandowski en premier, mais je pense que Messi mérite le Ballon d’Or », a-t-il lancé. Avant de répondre à la rumeur concernant l'attribution d'un Ballon d'Or 2020 honorifique pour le joueur du Bayern : « Ce que Messi a dit était gentil et intelligent. Je pense que nous n’avons pas à prendre ces décisions très rapidement ».



Le choix de l'Allemagne pour cette grande interview n'est pas anodin. C'est dans ce pays où évolue Robert Lewandowski, le ''veritable Ballon d'or'' selon la presse locale. Suite à la non attribution du Ballon d'or 2020, qui, de l'avis de nombreux experts, devait revenir au Polonais.

«Nous ne pouvons pas être sûrs que Lewandowski aurait remporté le Ballon d’Or l’an dernier. Nous ne pouvons pas le savoir parce qu’il n’y a pas eu d’élections. Mais, pour être honnête, l’année dernière, Lewandowski aurait eu de grandes chances de gagner », dit-il.