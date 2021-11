Ballon d'or en direct : Neymar prend la 16e place

Après une année 2020 blanche, c'est le retour du Ballon d'or ce lundi. Lionel Messi est le grand favori à sa propre succession, mais Robert Lewandowski et Karim Benzema pourraient aussi être récompensés.





"Dommage de l'avoir annulé l'an passé", lâche Lewandowski



Robert Lewandowski sur L'Équipe: "L'année dernière, on a connu une année incroyable. C'était dommage d'annuler le Ballon d'or. Mais je ne suis pas mécontent. C'est un plaisir d'être là encore cette année."

Nuno Mendes est là aussi



Le laétral gauche du PSG a fait le court déplacement au théâtre du Châtelet. Le Portugais est nommé pour le trophée Kopa récompensant le meilleur jeune.

Lewandowski sur le tapis rouge



Robert Lewandowski, tout sourire, est entouré par l'état major du Bayern Munich.





Laporta va recroiser Messi



Joan Laporta, le président du Barça, a fait le déplacement à Paris. L'occasion de recroiser pour la première fois Lionel Messi, parti au PSG durant l'été.



La France est le pays le plus représenté du top 10



Avec trois joueurs présents, la France est le pays le plus représenté dans le top 10 de ce Ballon d'or 2021: Karim Benzema, Kylian Mbappé et N'Golo Kanté.





Cannavaro vote pour Chiellini



Fabio Cannavaro, lauréat 2006, explique sur L'Équipe qu'il donnerait ce Ballon d'or à Georgio Chiellini, son compatriote italien, vainqueur de l'Euro.

La grosse colère de Ronaldo contre France Football



Cristiano Ronaldo vient de poster un message incendiaire contre Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, qui organise le Ballon d'or. "Le dénouement d'aujourd'hui explique les propos de Pascal Ferré la semaine dernière, lorsqu'il déclarait que je lui confiais que ma seule ambition était de finir ma carrière avec plus de Ballons d'Or que Lionel Messi", a écrit l'attaquant de Manchester United, a remporté cinq fois le trophée durant sa carrière.



"Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se promouvoir et promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de la remise d'un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu'un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d'Or. Et il a encore menti aujourd'hui, justifiant mon absence au gala par une prétendue quarantaine qui n'a aucune raison d'exister."



"La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour mon équipe nationale. La plus grande ambition de ma carrière est d'être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom inscrit en lettres d'or dans l'histoire du football mondial."



Aucun Français Ballon d'or depuis 1998



Zinedine Zidane est le dernier Français à avoir remporté le Ballon d'or. C'était en 1998, après la victoire des Bleus à la Coupe du monde. Depuis, Thierry Henry, Franck Ribéry ou Antoine Griezmann ont terminé sur le podium. Mais jamais sur la première marche.

Trois joueurs du PSG dans le top 10



Lionel Messi, Kylian Mbappé et Gianluigi Donnarumma font partie du top 10. Une belle exposition pour le PSG.









Le tapis rouge est en place



Le théâtre du Châtelet va accueillir du beau monde dans le centre de Paris.

Les 10 candidats encore en lice pour le Ballon d'or



Il reste dix joueurs en course pour remporter le Ballon d'or 2021 (dans le désordre): Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Gianluigi Donnaruma, Jorginho, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Mohamed Salah et N'Golo Kanté.



Le classement de la 30e à la 11e place



11. Erling Haaland (Dortmund)

12. Romelu Lukaku (Chelsea)

13. Georgio Chiellini (Juventus)

14. Leonardo Bonucci (Juventus)

15. Raheem Sterling (Manchester City)

16. Neymar (PSG)

17. Luis Suarez (Atlético de Madrid)

18. Simon Kjaer (AC Milan)

19. Mason Mount (Chelsea)

20. Riyad Mahrez (Manchester City)

21. Bruno Fernandes (Manchester United)

21. Lautaro Martinez (Inter)

23. Harry Kane (Tottenham)

24. Pedri (FC Barcelone)

25. Phil Foden (Manchester City)

26. Nicolo Barella (Inter)

26. Ruben Dias (Manchester City)

26. Gerard Moreno (Villarreal)

29. Luka Modric (Real Madrid)

29. César Azpilicueta (Chelsea)



Trois Français dans le top 10



Il y aura trois Français dans le top 10 du Ballon d'or 2021: Karim Benzema, Kylian Mbappé et N'Golo Kanté.



Haaland aux portes du top 10



Erling Haaland a affolé les compteurs cette année avec Dortmund. Le buteur norvégien échoue au pied du top 10.



150 journalistes accrédités



De nombreux médias sont attendus au théâtre du Châtelet, ce soir, dans le premier arrondissement de Paris.



Lukaku est 12e



Romelu Lukaku a brillé cette année avec l'Inter, puis avec Chelsea. L'attaquant de 28 ans s'est également distingué sous le maillot de l'équipe de Belgique, même si son Euro a été un peu décevant.



Chiellini classé 13e



Georgio Chiellini est juste devant son collègue Leonardo Bonucci. Le défenseur de 37 ans a été énorme lors du triomphe de l'Italie à l'Euro.





Bonucci est 14e





Leonardo Bonucci s'est distingué avec l'équipe d'Italie, qui a remporté l'Euro. Son association en charnière centrale avec Georgio Chiellini a mené la Squadra Azzura sur le toit du continent. Son année a en revanche été beaucoup plus difficile avec la Juventus.





Sterling se classe 15e





Raheem Sterling a réalisé une grosse année avec Manchester City et l'équipe d'Angleterre, où il s'est fait remarquer durant l'Euro. Même s'il n'a pas toujours été titulaire avec son club.





Neymar est 16e





Neymar, l'une des trois stars du PSG, prend la 16e place. Ses coéquipiers Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi vont être mieux classés que le Brésilien. Le dribbleur de 29 ans n'était pas dans les 30 nommés lors de la dernière édition en 2019. Il s'était classé 12e en 2018.





Un Ballon d'or de Messi pourrait-il rapporter gros au PSG ?



Si aucune prime n’est versée au lauréat du Ballon d'or, le coup de boost économique est tout de même énorme d'un point de vue individuel. C'est moins le cas pour le club du grand vainqueur, qui pourrait être le PSG en cas de nouveau sacre de Lionel Messi.



Désormais, c'est même une habitude pour les clubs d'inscrire une clause spécifique dans les contrats des joueurs. Par exemple, au Paris Saint-Germain, selon les révélations des Football Leaks, Neymar toucherait 3 millions d’euros de primes en cas de Ballon d’or. Pour Kylian Mbappé, le bonus s’élèverait à 500.000 euros.



La prime de Lionel Messi à Paris, si elle existe, n’est pas connue. Mais l’Argentin a perçu 5 millions d’euros de la part du FC Barcelone lors de son dernier trophée en 2019. Quant à son ennemi intime, Cristiano Ronaldo, la prime du Real Madrid s’élevait pour lui entre 4 et 5 millions en 2017.



Et les clubs, eux? Que gagnent-ils dans cette histoire? Aujourd'hui, aucune étude sérieuse n’existe sur la corrélation entre augmentation des revenus pour un club et le gain d’un Ballon d’or pour l’un de ses joueurs. La raison la plus évidente est que depuis vingt ans, les vainqueurs du trophée appartiennent déjà aux clubs les plus riches du monde.



Dans le cas où Lionel Messi remporterait le Ballon d’or avec le maillot du Paris Saint-Germain, le prestige et la publicité pour le clubseraient considérables. Ce serait la première fois depuis 1991 et Jean-Pierre Papin que ce trophée serait décerné à un joueur du championnat de France. Mais les revenus du club ont déjà augmenté très fortement du fait de la présence de l’Argentin dans l’effectif, grâce à de nouveaux sponsors, à la billetterie et la vente de produits dérivés.





(AT)





Luis Suarez est 17e





L'attaquant uruguayen a vécu une première grosse saison avec l'Atlético de Madrid, après avoir été mis à la porte par le Barça.





Mason Mount 19e, Simon Kjaer 18e





Dix-neuvième, le milieu de terrain de Chelsea et de l'Angleterre Mason Mount est devancé par le Danois Simon Kjaer (18e).





Ryad Mahrez dans le top 20





Belle perf pour le génial ailier algérien de Manchester City. A noter, les trois prétendants français ne sont pas encore sortis et finissent donc dans le top 20.





Deux nouveaux ex-aequo à la 21e place





Lautaro Martinez, artisan du titre de l'Inter, et Bruno Fernandes, milieu de terrain du Portugal et de Manchester United, sont à égalité à la 21e place.





Harry Kane est 23e





C'est là où on voit que les votes sont surtout focalisés sur la première partie de saison, parce qu'on n'a pas vu beaucoup Harry Kane en évidence sur un terrain depuis la finale de l'Euro en juillet dernier.





Pedri 24e





Il est aussi en lice pour le titre de meilleur jeune. Il en est d'ailleurs l'immense favori.





Trois nouveaux ex-aequo





Niccolo Barella, Gerard Moreno et Ruben Dias sont 26es. Phil Foden est 25e.





Les premiers noms du classement sont tombés





Ils ne sont plus que trente, et les trente noms vont être égrainés jusqu'au dernier, tard dans la soirée, celui du Ballon d'or. Pour commencer, les deux premiers noms ont été dévoilés, et ce sont deux 29e ex-aequo: Cesar Azpilicueta et le Ballon d'or 2018 Luka Modric sont tous les deux à la 29e place.





Ballon d’or: qui est le favori selon les "fuites"



Le vainqueur du Ballon d’or 2021 sera dévoilé ce lundi soir lors d’une soirée organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Pourtant, des premières fuites plus ou moins crédibles sont apparues dans la presse internationale.





Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema... qui est le favori pour remporter le Ballon d'or 2021 selon les "fuites" ?





Benzema, Mbappé, Kanté… quelles sont les chances des Français?





Karim Benzema, Kylian Mbappé et N’Golo Kanté sont les trois Français nommés pour le Ballon d’or 2021 qui sera remis ce lundi. Le Madrilène semble le mieux placé pour un podium même si un sacre semble compliqué.





A quelle heure et sur quelle chaîne regarder la remise du trophée



Le journal France Football, à l’origine de l’évènement, avait en effet décidé d’annuler la remise du trophée en 2020 en raison de la crise du coronavirus et malgré le fait que la plupart des compétitions avaient pu aller à leur terme.



Robert Lewandowski, qui avait réalisé le sextuplé avec le Bayern Munich, en aurait été le l’immense favori. Se consolera-t-il ce lundi soir? Il aura la réponse à partir de 20h30, heure d’ouverture de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet à Paris, et présentée par La journaliste Sandy Heribert et l’ancien attaquant de Chelsea, Didier Drogba.





L’évènement sera diffusé sur La Chaine L’Equipe et sera également à suivre sur RMC et en direct sur notre site.





Le jury, les votes... le mode d'emploi de l'attribution du trophée





Le Ballon d’or récompensera lundi le meilleur footballeur de l’année 2021 lors d’une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Voici comment le vainqueur sera désigné parmi les 30 nommés pour cette prestigieuse récompense.





Les trois favoris Benzema, Lewandowski et Messi au scanner





Le Ballon d'or, c'est pour ce soir. La cérémonie de remise du trophée va se dérouler ce lundi au théâtre du Châtelet, à Paris. Parmi les 30 joueurs nommés, trois sont favoris pour soulever le trophée: Karim Benzema, Robert Lewandowski et Lionel Messi. Stats, forme du moment, titres... On fait le point sur leur année 2021.