Ballon d'Or : l'énorme déception de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski était très proche de remporter le Ballon d’Or 2021. 33 points séparent le Polonais de Lionel Messi, le vainqueur. Annoncé comme le grand favori aux côtés de la Pulga, l’attaquant du Bayern Munich est terriblement déçu.

« J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire. J'ai un sentiment d'impuissance. Être si proche, rivaliser avec Messi... Bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu'il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j'ai atteint. Mais en réalité, je me sentais triste. C'était bien qu'après la cérémonie, nous n'ayons pas eu de match pendant la semaine », a déclaré le Polonais pour Kanale Sportowym.

Lionel Messi avait demandé que Robert Lewandowski remporte le trophée 2020, annulé en raison de la pandémie. Une proposition qui n'intéresse pas forcément l’avant-centre. « Je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soient pas des mots creux », a-t-il assuré.