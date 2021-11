Ballon d'Or : les favoris selon Henry

A deux semaines de la cérémonie, le Ballon d'Or 2021 reste toujours aussi indécis. Interrogé par Le Journal de Dimanche, Thierry Henry a dévoilé ses cinq favoris pour le sacre final.











"Aucune idée (de qui va l'emporter). Soyons chauvins, j'espère que ça peut être lui (Karim Benzema) ou N'Golo Kanté. Robert Lewandowski aurait été élu en 2020 si ça n'avait pas été annulé. Là, avec 41 buts, il a battu le record de Gerd Müller. On peut aussi parler de Jorginho : il a tout gagné et le jeu passe par lui. Et il y a Léo (Messi), qui a enfin gagné la Copa America", a expliqué l'ancien buteur français.