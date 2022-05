Ballon d'or : Sadio Mané pense que les joueurs africains sont négligés

Avant la finale de la Ligue des champions ce samedi entre Liverpool et le Real Madrid, Sadio Mané est revenu sur son rêve de remporter le Ballon d'or. L'attaquant sénégalais regrette toutefois que les joueurs africains soient négligés et que la Coupe d'Afrique des Nations pèse peu dans les votes.





Le football africain attend un successeur à George Weah depuis 1995, seul vainqueur du Ballon d'or pour le continent. Sadio Mané et Mohamed Salah apparaissent en 2022 comme des candidats sérieux pour ce trophée individuel, en concurrence notamment avec Karim Benzema, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski ou Kevin De Bruyne. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en février avec le Sénégal, Mané deviendrait-il le grand favori en gagnant samedi la Ligue des champions avec Liverpool?





"La CAN est le plus grand trophée que j'ai gagné"





Avec les Reds, Sadio Mané a terminé également à la deuxième place de Premier League, tout en décrochant la FA Cup et la Coupe de la Ligue. Alors lorsque la presse britannique lui a demandé si les joueurs africains sont injustement négligés, l'homme aux 23 buts cette saison a répondu: "C'est vrai. Si vous le dItes, que puis-je dire moi-même? Ce qui est triste, a admis Mané, avant la finale de Ligue des champions. Cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, est l'une des grandes grandes pour moi et c'est le plus grand trophée que j'ai gagné dans ma vie. Pour un joueur africain, le fait de ne pas avoir gagné le Ballon d'or depuis George Weah, c'est triste, bien sûr."





Meilleur joueur de la dernière CAN, Sadio Mané a offert au Sénégal, avec ses coéquipiers, une première victoire dans la compétition. Qualifié aussi avec les Lions pour la prochaine Coupe du monde après un barrage face à l'Egypte, Mané a l'occasion de parfaire son CV en vue du Ballon d'or avec cette finale de Ligue des champions qui s'annonce samedi, au Stade de France, face au Real Madrid. "Gagner la Ligue des champions est spécial. J'ai une chance de rejouer une finale et nous ferons tout notre possible pour la gagner et nous verrons ensuite ce qui se passera pour le Ballon d'or", a ajouté Mané. ???? Sadio Mané s'exprimera sur son avenir après la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.https://t.co/ceXKNjXl1w — RMC Sport (@RMCsport) May 25, 2022