Ballon d’Or 2021 : Sadio Mané absent, Salah et Mahrez seuls représentants africains, les Italiens bien représentés…

On connaît les 30 prétendants au prestigieux trophée du Ballon d’Or 2021. Sadio Mané qui avait terminé sur au pied du podium en 2019 n’est pas présent dans cette liste. A l’inverse de son coéquipier, Mohamed Salah, auteur d’un bon début de saison. L'algérien Riyad Mahrez est le deuxième représentant africain. L’Italie championne d’Europe en titre a le plus grand nombre de représentants (5).



Lionel Messi est aussi en lice pour tenter de conserver son ballon, vieux de 2 ans déjà. Son rival de toujours, Cristiano Ronaldo (5 ballons d’Or) aura à cœur de rattraper le numéro 10 argentin, vainqueur à 6 reprises de la distinction.



Trois français sont présents dans cette liste, il s’agit de Kylian Mbappe (PSG), Ngolo Kanté vainqueur de la ligue des champions avec Chelsea et Karim Benzema qui porte le Real Madrid à bout de bras depuis le début de la saison.



Le « cyborg » norvégien est logiquement dans cette liste après ses 41 réalisations toutes compétitions confondues l’année passée. L’autre canonnier de la Bundesliga, Robert Lewandowski est aussi dans les 30.



La liste complète des 30 nommés :