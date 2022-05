Ballon d’or 2022 : Thierry Henry croit moyennement aux chances de Mané

Thierry Henry croit aux chances moyennes de Sadio Mane

La finale de la Ligue des champions 2022 mettra aux prises Liverpool au Real Madrid, le 28 mai prochain. Un match d’une importance capitale pour les deux formations mais aussi un match dans le match entre deux joueurs. En effet, Sadio Mané du côté des Reds et Benzema côté madrilène sont, de l’avis d’experts, les grands favoris à la victoire finale pour le ballon d’or.





Présent sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry pense que cette rencontre est un tournant dans la course à ce trophée individuel entre les deux hommes : « Si vous pensez à la finale et pour la rendre encore plus grande, les deux favoris pour le Ballon d’Or sont Sadio Mané et Karim Benzema ».