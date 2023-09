Ballon d’or 2023 : Sadio Mané, les raisons d'une régression fulgurante

Transféré de Liverpool au Bayern Munich alors qu’il s’était classé à la deuxième place du Ballon d’or remporté par l’attaquant français Karim Benzema, lors de la saison 2021-2022, Sadio Mané a perdu son statut à cause d’un passage marqué dans le club bavarois. Pour preuve, le champion d’Afrique en titre ne figure pas sur la liste des 30 nominés pour le Ballon d’or dévoilée, hier mercredi, par France-Football.







En effet, pour sa première saison au Bayern Munich, l’attaquant sénégalais a traversé pas mal d’épreuves difficiles. Absent des terrains à cause d’une vilaine blessure, l’ancien joueur de Liverpool n’a pas retrouvé son génie, après son retour de blessure. Son altercation avec Leroy Sané a un peu détruit son image dans le vestiaire munichois.





Conséquence : annoncé sur le départ depuis la fin de la précédente saison, Sadio Mané préférait rester au Bayern pour prouver sa valeur, après sa première saison difficile. Mais c’était sans compter avec la détermination des dirigeants du club allemand qui voulaient coûte que coûte se séparer du natif de Bambaly. Le n°10 des ''Lions'' a été obligé de signer à Al-Nassr FC, club saoudien où il est en train de s’imposer en formant un duo gagnant avec Cristiano Ronaldo.





Messi, Mbappé, Halland, les favoris ?









Tenant du titre et auteur de 31 buts en 43 matchs la saison dernière avec le Real Madrid, Karim Benzema peut-il remporter un nouveau Ballon d’or ? Présent dans la liste des 30 nommés ce mercredi par France Football pour l'édition 2023, le nouvel attaquant d’Al-Ittihad ne part pas favori face à Lionel Messi, sacré champion du monde avec l’Argentine, Erling Haaland, grand artisan du triplé de Manchester City, Kylian Mbappé, meilleur buteur du Mondial et auteur d'un triplé en finale, ou encore Kevin De Bruyne, le maître à jouer de Manchester City.