Ballon d’or africain 2023 : Emmanuel Adebayor a déjà choisi le vainqueur

Qui remportera le Ballon d’or africain 2023 ? C’est la question qui taraude les inconditionnels du cuir rond depuis la fin de la saison. Si Sadio Mané, le récent vainqueur de ce graal est déjà hors course à cause de ses performances en demi-teinte au Bayern Munich, d'autres footballeurs africains se sont illustrés à l’instar de Victor Osimhen et d’André Onana. On n’oubliera pas Riyad Mahrez et Mohamed Salah. L'Egyptien a des statistiques plutôt correctes, même si son équipe Liverpool était en difficulté la saison dernière.





« C’est Osimhen à cause de ce qu’il a fait à Naples »





L’ancienne star des Eperviers du Togo Emmanuel Adebayor est plus impressionnée par les performances du champion d’Italie Victor Osimhen. Pour lui, le Nigérian mérite le Ballon d’or africain cette année.





« C’est très simple, nous avons vu la saison et pour moi, si vous me demandez qui mérite le prix du joueur africain de l’année 2023, c’est Osimhen, à cause de ce qu’il a fait avec Naples, marquant dans tous les grands matchs en Italie. Il a aussi gagné le Scudetto » a déclaré l’ex-joueur d’Arsenal. Il rappelle que le Sénégalais Sadio Mané n’a pas fait une bonne saison à cause de sa blessure notamment.





« Mohamed Salah a eu l’une des pires saisons de sa carrière. Il y a le Camerounais Zambo Anguissa, mais le joueur vedette à Naples est Osimhen. Si vous me demandez de voter et que l’on me donne 10 votes, je donnerai 12 à Osimhen pour le prix du joueur africain de l’année 2023» a déclaré l’ex-footballeur à Mimi Fawaz, journaliste de la BBC.





Onana, l’oublié





Le Nigérian a joué un rôle central dans la conquête du titre avec Naples la saison dernière. Il a marqué 26 buts et délivré 5 passes décisives. Naples n’avait plus remporté le Calcio depuis trois décennies. C’est donc un exploit que Osimhen a réalisé avec ses coéquipiers.





Le Super Eagle est également devenu le premier joueur africain à remporter le prix Capocannoniere qui récompense le meilleur buteur de Série A. Dans ce même championnat, il serait juste de souligner aussi les performances d’André Onana, finaliste de la Ligue des Champions avec l’Inter Milan.





Adebayor l’a visiblement oublié. Il est vrai que les gardiens ont rarement remporté le Ballon d’Or africain. Le seul qui a soulevé le prestigieux trophée s'appelle Thomas Nkono. Le Camerounais a été distingué en 1979 et 1982.