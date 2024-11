Ballon d’Or Africain 2024 : Les cinq finalistes connus

Le suspense autour du Ballon d’Or Africain 2024 s’intensifie avec l’annonce officielle des cinq finalistes en compétition pour cette prestigieuse récompense. Sans grande surprise, les noms dévoilés reflètent les performances remarquables de ces joueurs tout au long de l’année.











Grand favori pour le trophée, l’attaquant d’Atalanta Bergame, Ademola Lookman, figure évidemment dans la liste. L’ailier nigérian, auteur d’une saison éblouissante avec ses dribbles incisifs et sa capacité à débloquer les matchs cruciaux, a marqué les esprits. Il a notamment brillé en remportant l’Europa League, avec un triplé mémorable en finale. Sa constance en club, ainsi que son rôle clé en sélection nationale, finaliste de la CAN, lui valent une place parmi les meilleurs joueurs du continent.









Un autre prétendant sérieux au titre est Sehrou Guirassy, l’attaquant guinéen évoluant à Dortmund. Après une saison exceptionnelle avec Stuttgart, où il a inscrit 28 buts en Bundesliga, Guirassy a également été décisif pour son équipe nationale, marquant 6 buts en seulement trois matchs de qualifications pour la CAN.









Simon Adingra, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire, a illuminé la compétition par son talent. Ce jeune prodige ivoirien a impressionné par sa créativité et son impact dans les moments décisifs. Véritable étoile montante du football africain, l’attaquant de Brighton (Premier League anglais) mérite amplement sa place parmi les finalistes.









Bien que le Maroc n’ait pas atteint les demi-finales de la CAN, le défenseur du PSG Achraf Hakimi s’est distingué par ses performances en club, où il a été sacré champion de France. Déjà reconnu sur la scène internationale, Hakimi a continué d’impressionner cette année. Défenseur polyvalent, il a excellé tant en club qu’en sélection, confirmant son statut de joueur de classe mondiale.









Enfin, le seul gardien de but de la liste, Ronwen Williams, a tout simplement été exceptionnel cette année. Le portier sud-africain s’est illustré par des arrêts spectaculaires et un leadership exemplaire sur le terrain. Lors de la CAN en Côte d’Ivoire, il a été un pilier indéniable pour son équipe nationale, notamment avec ses quatre penalties arrêtés lors des tirs au but en quart de finale contre le Cap-Vert.









Avec ces cinq talents, le choix du vainqueur s’annonce ardu, tant chacun a marqué de son empreinte la saison écoulée. Leur contribution, que ce soit en club ou en sélection nationale, illustre la diversité et la richesse du football africain.









Le lauréat sera dévoilé le 16 décembre prochain au Maroc, lors d’une cérémonie qui s’annonce mémorable.