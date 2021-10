BALLON D’OR AFRICAIN : La liste Seneweb des 10 prétendants

Arrivé en milieu de saison au FC Séville en provenance de Léganes pour un chèque de 20 millions d’euros, Youssef En-Nesri venait avec le statut de « crack ». Si son premier exercice a été poussif (6 réalisations en 26 matchs), l’attaquant marocain a pu trouver ses marques lors de la saison suivante. Sur 52 matchs joués, il a scoré à 26 reprises dont 18 buts en championnat qui ont permis au club Andalou d’obtenir la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions à l’issue de la saison 2020-2021. Le numéro 15 sévillan a débuté ce nouvel exercice timidement (3 buts en 7 matchs) la faute à cela s’ajoute une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant 3 semaines.

7- Franck Kessié, Côte d’Ivoire (AC Milan, Italie)





L’Ivoirien sort d’une saison parfaite, à titre personnel, avec le Milan AC. Il a marqué 14 buts toutes compétitions confondues dont 13 en Série A et a délivré six passes décisives. Il a été l’un des artisans de la deuxième place obtenue par le club. Considéré comme le patron du milieu de terrain milanais, Franck Kessié ne cesse d’impressionner match après match. Infatigable, ratisseur et pourvoyeur de ballon, autant d’atouts qui le placent parmi les meilleurs milieux africains du moment. Âgé de 24 ans, il a encore une belle marge de progression et un bel avenir en perspective. Et les cadors européens se l’arrachent à l’exemple du Réal Madrid et du PSG. Aux dernières nouvelles, c’est le club de la capitale française qui serait en pôle.