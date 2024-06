Ballon d’Or africain : Un ancien capitaine des Lions vote Sehrou Guirassy

À peine les championnats européens terminés avec plusieurs joueurs africains ayant brillé, on pense déjà aux distinctions individuelles, notamment le Ballon d’Or africain.





Si beaucoup de footballeurs africains ont réalisé de belles performances sur le vieux continent, Mamadou Niang, l’ancien capitaine du Sénégal, est d'avis que le Ballon d’Or africain 2024 doit revenir à l’attaquant guinéen de Stuttgart, Sehrou Guirassy.









« Pour moi, le Ballon d’Or africain, cette année, est pour Sehrou Guirassy », a déclaré l’ancien buteur de Marseille au micro de Canal +.





Toutefois, malgré le soutien de l’ancien buteur des Lions, Sehrou Guirassy devra faire face à la féroce concurrence des Africains du Bayer Leverkusen, l’Ivoirien Odilon Kossounou et le Burkinabé Edmond Tapsoba, qui ont réalisé le doublé en Allemagne. Le Nigérian de l'Atalanta Bergame, Ademola Lookman, auteur d’un triplé en finale de l’Europa League face au Bayer Leverkusen (3-0), est lui aussi un sérieux candidat pour le précieux trophée, tout comme le dernier vainqueur Victor Osimhen, l’Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian William Paul Troost-Ekong.





Auteur de 28 buts avec Stuttgart, Sehrou Guirassy, qui n’a pas brillé à la CAN-2023 en Côte d’Ivoire, reste confiant et pense avoir réalisé une performance qui lui permet de gagner le Ballon d’Or.