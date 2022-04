Ballon d’Or : La presse européenne zappe Sadio Mané et dévoile son grand favori!

Alors que l’international sénégalais Sadio Mané a régalé Anfield, hier soir, en marquant en demi-finale de la Ligue des Champions aller contre Villeréal de Boulaye Dia (2-0), la presse sportive européenne, elle, consacre sa Une au Français du Real-Madrid Karim Benzema, qu’elle considère d'ailleurs comme « le grand favori » pour le Ballon d’Or.

En effet, c’est bien Karim Benzema qui fait la couverture de Marca, ce jeudi matin, selon Mercatofoot. Ce, même s’il n’a pas joué, hier mercredi. L’attaquant de l'équipe de France est encore dans toutes les têtes après sa nouvelle performance de haut niveau en Champions League. « Pour nous, il n'y a pas de doute, Benzema doit être le prochain Ballon d'Or», peut-on lire à la Une du quotidien. Il faut dire que le Français est dans la plus grande forme de sa vie. Et ça se voit au niveau des chiffres. Le buteur du Real a inscrit 41 buts en 41 matches toutes compétitions confondues, le tout accompagné de 13 passes décisives. Il fait aussi la couverture du journal As car il a marqué 9 des 11 buts du Real Madrid depuis la fin des phases de poules en C1. Autre statistique impressionnante mise en avant par le média espagnol, seul Puskas avait passé les 40 buts sur une saison en ayant plus de 34 ans. KB9 est également couvert d'éloges par Le Parisien. Le journal local parle de «la saison d'une vie» pour le Français.