Ballon d’Or : Le classement aurait fuité, Sadio Mané dans podium

Alors que le Ballon d’Or 2022 sera remis le 17 octobre par France Football, un document qui serait le classement officiel est partagé dans les réseaux sociaux.



Dans ce classement, c’est Karim Benzema qui arrive sans surprise, en tête. L’attaquant du Real est loin devant le reste de la meute. Son dauphin est Sadio Mané, tandis que son coéquipier au Real Madrid complète le podium.



Mohamed Salah (Liverpool) se classe en quatrième position alors que Robert Lewandowski (Bayern Munich puis FC Barcelone) complète le Top 5. Kylian Mbappé se place en sixième position.

Leaked Ballon d’Or rankings reveal that Karim Benzema has won the award this time with Vinicius Jr. being third. Previously, some of these leaks have proven to be true. pic.twitter.com/VAOwCwPio6