Ballon d’Or : Un basketteur franco-sénégalais zappe Sadio Mané…

Les basketteurs ont également leur mot à dire sur le lauréat du Ballon d’Or de cette année. Momar Sakanoko conseille à l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, de remporter le Ballon d’Or et exclut Sadio Mané de la liste.



Benzema, une saison remarquable



Pour Momar Sakanoko, c’est le moment pour Karim Benzema de remporter le Ballon d’Or, après une saison remarquable avec le Real Madrid. L’ancien basketteur français de 23 ans, né au Sénégal, a exclu l’attaquant de Liverpool, Sadio Mane, de sa présélection pour le prestigieux trophée.



L’ancien basketteur français d’origine sénégalaise estime, dans une interview avec Sports Brief visité par senego, que Karim Benzema, a fait assez pour remporter le Ballon d’Or de cette année.



Sakanoko, qui est maintenant dans la gestion des talents, a minimisé les chances de l’international sénégalais, Sadio Mané, de remporter le prix individuel devant le Merengue.



Les chances de Mané minimisées



« Il fait une merveilleuse saison, et a marqué l’histoire en remportant la Coupe d’Afrique des Nations, mais Karim Benzema fait aussi une saison d’enfer avec le Real Madrid.



« C’est une question difficile, mais je choisirais Benzema plutôt que Mané parce qu’il a un très grand impact sur son équipe et la façon dont il domine la Liga.



« Il a été sur la route du Ballon d’Or ces deux dernières années et je crois que c’est le moment pour lui de l’obtenir. »



Benzema est le meilleur buteur de la Liga espagnole cette saison avec 26 buts et 11 passes décisives pour aider le Real Madrid à obtenir son 35e titre de champion.



En attendant, pour se qualifier à la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, le Real Madrid doit d’abord effacer la défaite 4-3 subie à l’aller contre Manchester City en demi-finale retour au Santiago Bernabeu, ce mercredi soir.