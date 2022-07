Ballon d’Or : Youssou Ndour aux côtés de Sadio Mané, Aliou Cissé et Cie

Youssou Ndour assistera aux CAF Awards, qui se tiennent ce jeudi au Complexe Mohammed-VI de Maâmoura de Rabat (Maroc). D’après L’Observateur, qui donne l’information ce jeudi, le leader du Super Étoile a écourté sa tournée à Toulouse pour se rendre dans le Royaume chérifien et soutenir les Sénégalais nommés pour les distinctions en jeu.



Parmi les finalistes retenus par la CAF, on retrouve cinq Sénégalais. Il s’agit de Sadio Mané, Edouard Mendy, Pape Matar Sarr, du coach des Lions, Aliou Cissé, et de Pape Ousmane Sakho.



Le moment le plus attendu sera sans doute la remise du Ballon d’Or. Sadio Mané est en pôle pour être sacré. Ce serait la deuxième fois, après le trophée de 2019, et il égalerait le record de El Hadji Diouf, jusque-là seul Sénégalais avec deux Ballon d'Or.



Le nouvel attaquant du Bayern Munich est en concurrence avec son ancien coéquipier à Liverpool Mohamed Salah et son compatriote Edouard Mendy, gardien de Chelsea et du Sénégal.