Bamba Dieng : C’est quoi le problème ?

A quelques jours de la fin du mercato, on ne constate aucun avancement sur le dossier Bamba Dieng. En effet, le joueur rencontre des difficultés à Marseille et pourtant alors qu’il sort d’une première saison plutôt réussie avec une trentaine de titularisations. Certains jugent que le problème vient du conflit entre le centre de de formation Diambars et l’Olympique de Marseille qui vont mettre un terme à leur collaboration, ce mois de septembre. D’autres pensent que c’est le nouveau coach de Marseille qui n’est pas intéressé par le profil du jeune attaquant sénégalais.