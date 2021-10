[Vidéo] Bamba Dieng raconte ses premiers pas dans la tanière

Bamba Dieng s'est entraîné avec les Lions du Sénégal, ce mardi, au stade Lat Dior, en direction de la double confrontation avec la Namibie prévue les 9 et 12 octobre respectivement à Thies et en Afrique du Sud. A la fin de la séance, l'attaquant de Marseille s'est exprimé sur ses premiers pas dans la tanière avant les 3e et 4e journées des qualifications pour le Mondial 2022.