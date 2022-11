Bambali : l'incroyable geste de 35 imams pour la guérison de Sadio Mané

De gros nuages sombres entourent la participation de Sadio Mané au Mondial 2022. Blessé au tendon en championnat, l’attaquant du Bayern Munich doit subir dans les prochains jours de nouveaux examens pour connaître l’évolution de sa blessure et, ainsi, savoir s’il sera apte pour le rendez-vous qatarien ou forfait comme l’annonce déjà plusieurs médias internationaux.



À Bambali, le village natal de Sadio Mané, on nourrit l’espoir de voir l’enfant du terroir guérir et rejoindre les Lions, qui sont déjà au Qatar. Les Échos renseignent que pour ce faire, dimanche dernier, les populations ont organisé un grand récital du Coran à la mosquée construite par l’ancien joueur de Liverpool.



Le journal précise que 35 imams de Bambali et des villages environnants ont pris part à la cérémonie. Ils ont récité le Livre Saint au moins à 45 reprises, d’après la même source.



Les Échos signale que les imams ont également prié pour que le Sénégal fasse une bonne Coupe du monde.