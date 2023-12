Banc du Casa Sports : deux intérimaires désignés

Cheikh Tidiane Cissé, titulaire d’une licence B CAF et Mame Moussa Diarra, licence C CAF, vont assurer l’intérim sur le banc du Casa Sports respectivement en tant que coach principal et préparateur physique. Ils ont été cooptés par le Comité directeur du club, qui s’est séparé de l’entraîneur Pape Ansoumana Diadhiou et de son staff pour insuffisance de résultats, rapporte le journal spécialisé Stades.



Celui-ci précise que le Casa Sports est lanterne rouge après six journées de championnat de Ligue 1 sénégalaise avec 2 buts marqués sur 18 possibles. L’ancien sociétaire du club dans les années 1980 fera son baptême du feu contre le Jaraaf, le 10 décembre prochain.