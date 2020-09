Barça : Ansu Fati pas élu MVP à cause d'une marque d'alcool...

Ansu Fati n'a pas élu homme du match contre Villarreal (4-0) à cause du sponsor du trophée. Etant mineur, la marque d'alcool ne pouvait pas s'associer à lui.











Incroyable histoire comptée par Sport ! Ansu Fati n'a pas été élu homme du match cotre Villarreal (4-0). Double buteur en vingt minutes, l'ailier international espagnol a été le grand artisan de ce succès. Or, étant mineur, l'attaquant n'a pas pu être associé au trophée de MVP. Le sponsor est une marque d'alcool et donc ne peut pas accepter d'offrir cette sculpture à un joueur non majeur. Une mini-tempête évitée de justesse donc en Espagne.

Pour le Barça, c'est bien l'homme du match. Pas question de donner les louanges à quelqu'un d'autre que son prodige de 17 ans