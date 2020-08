Barça : Après le coach, Éric Abidal viré de son poste de secrétaire technique

La défaite du Fc Barcelone (8-2) contre le Bayern, en quarts de finale de la Ligue des champions, continue de faire des vagues au sein du club. Après le limogeage du coach Quique Sétien, c'est au tour du secrétaire technique, le Français Eric Abidal, d'être remercié ce mardi.





L'annonce a été faite par le club blaugrana dans un communiqué. Une décision prise d'un commun accord entre le club et le Français, a fait savoir le staff de Barcelone. «Le club tient à remercier publiquement Éric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son dévouement et la nature étroite et positive de sa relation avec tous les aspects de la famille blaugrana», lit-on dans le document.





Ancien du Barça entre 2007 et 2013, Abidal avait été nommé secrétaire technique des Blaugranas en juin 2018.