Barça: Ce que Griezmann pense de l'affaire Messi

De passage sur l’antenne du journal télévisé de M6 ce jeudi soir, Antoine Griezmann a évoqué l’actu brûlante du moment à Barcelone: le départ éventuel de Leo Messi.







S’il se dit « focalisé sur ce qui se passe en sélection », lui qui est appelé à jouer contre la Suède et la Croatie ces prochains jours avec les Bleus, l’attaquant blaugrana a tout de même confié.





« On essaie d’avoir des nouvelles, mais ce qui se passe, c’est entre le club et lui. On espère juste qu’il restera. On écoute un peu tout mais on n’en sait pas plus de notre côté », dixit le champion du monde tricolore.