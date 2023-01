BARÇA : DE JONG MET LA PRESSION POUR QUITTER LA CATALOGNE

C'était l'un des feuilletons de l'été. Durant la dernière période de transfert estival, le Barça a tout fait pour vendre le plus cher possible Frenkie De Jong. Parmi les clubs intéressés, on a retrouvé Manchester United, qui, pendant de longues semaines, a négocié avec les Blaugrana, en vain. Surtout que l'international hollandais ne semblait pas vraiment enclin à quitter la Catalogne, mais ses dirigeants avaient besoin d'un gros coup de pouce financier pour finaliser différentes opérations. Quelques mois après, la donne a changé, et c'est désormais l'ancien de l'Ajax qui souhaiterait faire ses valises tandis que son président Joan Laporta ne l'entendrait pas de cette oreille.





Quel avenir pour De Jong ?