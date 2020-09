Barça : départ avorté et accusations de Messi, Bartomeu s'exprime !

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, est revenu sur le vrai faux départ de Lionel Messi. Il s’est défendu face aux critiques qu’il a reçues de la Pulga.







Une élimination historique en quarts de finale de la Ligue des Champions (8-2 contre le Bayern) suivie d’un mois plus qu’agité ! L’été du FC Barcelone n’est pas de tout repos. Il y a eu du changement au poste d’entraîneur, Ronald Koeman succédant à Quique Setién. Sur le terrain, Arturo Vidal, Luis Suarez et Riqui Puig vont s’en aller. Mais surtout, le vrai faux départ de Lionel Messi a alimenté le mercato pendant de longs jours. Alors que l’Argentin ne croit plus au projet sportif de son club de cœur, il a décidé de rester une saison supplémentaire pour éviter d’emmener le Barça en procès. Un incident sur lequel est revenu le président du club, Josep Maria Bartomeu.





Sur les antennes de Barça TV, le patron blaugrana s’est réjoui de conserver la légende argentine. Ses propos sont relayés par Mundo Deportivo. « C'est un sujet clos, où il a dit ce qu'il fallait dire. Je ne pouvais pas laisser partir Messi ni personne d'autre : c'est le meilleur du monde et nous voulons qu'il reste avec nous. Et pour Koeman, c'est une garantie de succès ». Alors que le numéro 10 catalan a pointé du doigt son président, l’accusant de ne pas avoir tenu sa parole de le laisser partir cet été, Bartomeu a calmé le jeu. « En tant que président, je n'entrerai pas en conflit avec Leo, il est notre capitaine et notre chef. On en parle chez nous et on le fera, mais pas publiquement. » Messi, lui, en veut à son président, mais est bien décidé à ramener le Barça sur le toit de l’Europe pour sa dernière saison.