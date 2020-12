Barça en danger, le derby de Madrid, le classique Valencia-Bilbao... Pourquoi il ne faut pas rater la 13e J de la Liga

Getafe CF recevra Sevilla FC et cela pourrait être un match difficile pour les locaux. Ils ont perdu 2-0 et 3-0 contre Séville la saison dernière et restent sur six matches sans victoire.

Dimanche soir, le FC Barcelone devra réagir contre Levante UD après avoir perdu contre Cádiz et la Juventus en C1. Plusieurs équipes ont déjà pris des points contre les Blaugrana cette saison et Levante espère en faire de même. Ils ont d'ailleurs un atout pour cela : leur entraîneur Paco López a déjà battu le Barça à trois reprises en sept confrontations avec Levante.









Le Programme complet de la 13e journée de Liga