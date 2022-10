Barça et Atletico éliminés, Mané buteur, Marseille dos au mur : Ce qu'il faut retenir de la soirée de C1

Les dernières rencontres de la 5e journée de la phase de poule de la C1 se jouaient ce mercredi. On connaît désormais 12 sur 16 qualifiés avant la 6e et dernière journée.





Déjà éliminé avant son duel face au Bayern, le FC Barcelone a subi sa troisième défaite de la saison en C1 en s’inclinant (3-0) contre les Bavarois de Sadio Mané. Le Sénégalais dès la 10e minute, ouvre le score. Choupo Moting à la demi-heure corsera l'addition sur une belle passe de Gnabry, déjà décisif sur le but de Mané. Benjamin Pavard en fin de match donne plus de relief à la victoire des Allemands (3-0, 90e). Une victoire qui assure au club bavarois la première place du groupe C. De l’autre côté, le FC Barcelone est reversé en C3 pour la deuxième année de suite. Tôt dans la soirée, l’Inter avait assuré sa qualification en écrasant (4-0) Plzen.





Dans le groupe A, Liverpool a assuré sa qualification en battant (3-0) l’Ajax sur sa pelouse. Naples a conforté sa place de leader en battant les Rangers sur le même score. Pour perdre sa place de leader, Naples devra s'incliner par au moins 7 buts d’écart contre Liverpool lors de la 6e journée.





Tout comme le Barça, l’Atletico Madrid est éliminé de la C1 au terme d’un match fou contre Leverkusen (2-2). Les Espagnols ont raté un penalty dans les arrêts de jeu par Ferreira Carrasco. À noter qu’une victoire aurait pu leur permettre de jouer leur qualification sur le terrain du FC Porto lors de la dernière journée.





Le groupe D n’a pas encore livré son verdict puisque deux points séparent Tottenham (1er, 8 pts) et Marseille (4e, 6 pts).





Défait (2-1) par Frankfurt, l’OM de Pape Gueye et Bamba Dieng devra battre Tottenham pour espérer continuer l’aventure en C1 ou au moins faire un meilleur résultat que son adversaire du jour pour accrocher la C3.