Barça - Getafe 5-2, Messi a encore frappé

Lionel Messi a encore frappé pour le Barça contre Getafe ce jeudi en Liga. Et nouveau succès des Blaugrana.







Le match avait commencé par le "Pasillo" le plus étranghe de l'histoire. Des joueurs de Getafe portant des T-shirts critiquant l'adhésion du Barça à la Siper League tout en faisait une haie d'honneur au récent vainqueur de la Copa del Rey...





Mais il y avait un match à jouer ce jeudi soir et en ce qui concerne le Barça, une course au titre à poursuivre. Et les Catalans ont mis un point d'honneur à pimenter les choses après les succès respectifs du Real Madrid et de son voisin de l'Atlético.





Du moins le croyait-on, car Getafe égalisait quelques instants plus tard. Cucurella trouvait Rodriguez dont la reprise non cadrée était envoyée dans ses propres cages par une déviation signée Lenglet. 1-1.





Mais après l'erreur de Lenglet suivait celle de Chakla dans le camp opposé. Ce dernier passait en retrait mais trompait Soria, son portier, pour redonner l'avantage au Barça.





Peu après la demi-heure de Jeu, Messi se rappelait au bon souvenir des défenseurs des visiteurs avec un doublé personnel. Le natif de Rosario tire du gauche mais touche le montant, le cuir lui revient dessus et il conclut de près. 3-1, le score à la pause.





Getafe allait néanmoins réduire la marque en seconde période. Suite à une faute d'Araujo dans la surface, Unal se faisait justice lui-même et portait ainsi le score à 3-2.







Ronald Koeman, le coach du Barça, était en colère sur le bord de la touche et vociférait contre ses joueurs. Et en fin de match, Araujo aggravait le score pour les Blaugrana d'une tête sur un service de Messi et le Barça obtenait un penalty dans la foulée, transformé par Griezmann.





Le Barça s'impose donc logiquement (5-2) et s'accroche dans la course au titre face aux deux autres mastodontes madrilènes. La suite promet d'être passionnante.