Barça : Koeman fxé sur son sort !

Lié au Barça jusqu'en juin 2022, Ronald Koeman aura l'occasion d'honorer sa deuxième année de contrat selon TV3.











Petite bombe lâchée par la chaîne catalane TV3 ce mardi soir. Ronald Koeman devrait bien honorer sa deuxième année de contrat au Barça après avoir été conforté à son poste par son nouveau président Joan Laporta et son nouveau directeur du football Mateu Alemany lors d'une réunion formelle cette semaine.









Encore vainqueur ce week-end face à la Real Sociedad, le Barça est en grande forme depuis trois mois et demi et peut toujours espérer remporter la Coupe du Roi et la Liga. Malgré la rumeur Nagelsmann, Laporta aurait donc décidé de maintenir sa confiance envers Koeman pour la saison prochaine, ce qui permettra sans doute au coach néerlandais de travailler plus sereinement dans les semaines à venir.





Selon TV3, Koeman souhaite d'ailleurs avoir son mot à dire sur le futur recrutement du Barça, ce qui pourrait jouer en faveur de Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, qui sont tous les deux en fin de contrat et que le coach batave courtise depuis l'an dernier.