Barça : Koeman vole encore au secours de Messi





Le technicien néerlandais a été interrogé notamment sur la situation personnelle de Lionel Messi dont les performances sont globalement très décevantes depuis le début de la saison. Sans surprise, Koeman a pris la défense de l'international argentin. "Si Lionel Messi est moins décisif que par le passé ? (Lionel) Messi est très important dans notre équipe parce que la plupart de nos actions viennent de lui.





Leo est pointé du doigt et on dit de lui que c'est le principal responsable parce que c'est le meilleur joueur du monde, mais je ne trouve pas qu'il ait commis des erreurs individuelles en défense. C'est une erreur de toute l'équipe parce qu'elle doit être plus agressive, mais nous n'avons pas eu assez d'efficacité en attaque aussi, même si ce sont deux choses différentes", a souligné le coach du club blaugrana devant les médias. Neuvième de Liga, le FC Barcelone connaît un début de saison très compliqué et compte déjà quatre défaites en dix matchs de Liga. Messi est désormais ciblé régulièrement par la presse espagnole et devra probablement composer avec cette situation toute la saison en raison de sa situation contractuelle.