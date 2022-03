Barça : L’émouvante ‘’chanson’’ de Shakira pour Piqué, lors de son 600e match

Gérard Piqué a célébré son 600e match sous les couleurs du Fc Barcelone

Gérard Piqué a célébré son 600e match sous les couleurs du Fc Barcelone, hier, lors de la victoire (4-0) contre Osasuna. Sa femme, Shakira, n’a pas raté l’occasion pour rendre hommage au défenseur catalan qui a été acclamé par le public de Nou Camp, lors de sa sortie en seconde période.





Sur son compte Instagram, la star américaine de la musique a publié un émouvant message.