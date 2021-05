Barça : Laporta annonce du lourd !

Attention, le président du Barça, Joan laporta, fait une énorme annonce pour le futur.



Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a promis d'apporter de grands changements au sein du club catalan après la fin de la saison 2020/21.



La pression monte sur Ronald Koeman avec l'effondrement récent des Catalans lors de la course au titre de LaLiga Santander, et le Néerlandais pourrait bien se retrouver sans travail dès la semaine prochaine, alors que son équipe sort d'une prestation indigente face au Celta Vigo en Liga. Un revers à domicile qui a déinitivement écarté les Blaugrana de la course au titre.



"J'ai dit que j'évaluerais à la fin de la saison en fonction des résultats et des performances", a déclaré Laporta, dans des propos relayés par Marca.



"Nous avons remporté la Copa del Rey, et nous en sommes fiers, mais nous avons été éliminés de la Ligue des champions tôt et la Liga [Santander] a été perdue de manière incompréhensible.



"De mon point de vue, vous verrez que beaucoup de décisions doivent être prises, à partir de la semaine prochaine. Nous les commenterons ensuite. Nous devons travailler dur et avoir une équipe compétitive en Ligue des champions et au niveau national", menace encore le cacique Blaugrana.



"Quand je dis que c'est la fin d'un cycle, c'est parce que c'est ce que je pense être nécessaire."



Laporta rencontrera Ronald Koeman une fois le dernier match de la saison joué, puis il commencera à prendre des décisions sur la direction dans laquelle il veut guider le club avant la campagne 2021/22.



Un nouvel entraîneur, des départs pour plusieurs poids lourds du vestiaire (dont un certain Antoine Griezmann, selon différents médias locaux) et des recrues. Bref, il faudra s'attendre à du lourd.