BARÇA: LE COUP DE PRESSION DE MESSI, QUI VOUDRAIT PARTIR EN 2021

Dans un contexte d'incertitudes sportives et de polémiques, Lionel Messi aurait décidé de geler les négociations avec le Barça pour sa prolongation. Le meneur de jeu songerait, selon la Cadena Ser, à terminer son contrat en juin 2021... et à partir.



Coup de tonnerre ou coup de comm', la nouvelle va faire grand bruit. Lionel Messi est lassé. Lassé des polémiques, lassé d'entendre qu'il dirige tout et que tout est de sa faute, lassé des difficultés sportives de son club, des tensions autour de la direction... bref, l'Argentin en a marre. A tel point que selon la Cadena Ser, il aurait gelé les négociations autour de sa prolongation de contrat au Barça.





En fin de contrat dans un an





Pire même, le meneur de jeu songerait à un scénario... en forme de séisme: terminer son contrat actuel - qui court jusqu'en 2021 - puis quitter le club! Début juin, les médias espagnols annonçaient l'ouverture de discussions imminentes entre le président catalan Josep Maria Bartomeu et Lionel Messi (représenté par son père) pour une prolongation, présentée comme potentiellement la dernière. Mais ce processus pourrait donc se trouver paralysé.





Le club dit ne pas être au courant





Mundo Deportivo a contacté dans la foulée le club, qui dit ne pas être au courant d'une telle décision de la part du sextuple Ballon d'or. Le Barça songe à une formule de prolongation portant sur deux ans, sous la forme d'un an + un an, qui irait donc jusqu'en 2023.





La saison, entrecoupée par la pandémie de Covid-19, tourne au vinaigre pour le champion d'Espagne en titre: devancé de quatre points par le Real Madrid au classement, le FC Barcelone est en proie à des polémiques internes, autour du traitement d'Antoine Griezmann et du statut précaire de Quique Setien sur le banc. Sur fond d'élections dans un an, le club va sans doute vaciller encore un peu plus face à ces informations.