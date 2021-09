Barça : le tacle habile de Koeman à sa direction

En conférence de presse d'après-match, Ronald Koeman n'a pas hésité à glisser un tacle à sa direction après la lourde défaite du Barça 3-0 face à Benfica.











C'est le genre de message qui ne passera évidemment pas inaperçu. Humilié par Benfica, le Barça ne sait plus où donner de la tête. La crise est profonde en Catalogne, et un homme est pointé du doigt : Ronald Koeman, l'entraîneur hollandais. En pleine tempête, le technicien batave tente tant bien que mal de sauver les meubles, soutenu par son vestiaire, comme il a aimé le rappeler en conférence de presse, à travers une sortie où il adresse aussi un joli tacle à sa direction avec laquelle il est en froid depuis de longues semaines.





"Je me sens très soutenu par les joueurs. Par le club ? Je ne sais pas, je ne sais pas…, a-t-il tout d'abord indiqué, avant de poursuivre. Je ne vais pas discuter du niveau de l'équipe. Je ne sais pas ce qu'a dit Roberto, tout le monde sait quel est le problème du Barça aujourd'hui. Ils ne peuvent pas commenter une équipe comme si c’était la même que l'année dernière. Pour moi c'est plus clair que l'eau. (...) Je ne peux rien dire sur mon avenir, car je ne sais pas ce que le club pense à ce sujet. Ce n'est pas entre mes mains et on verra. En fin de compte, le coupable est l'entraîneur, mais pendant de nombreuses phases du match, l'approche a été très bonne."

En attendant, son avenir pourrait bien être tranché dans les heures qui arrivent en Catalogne.