BARÇA: LES DÉTAILS DE L'ÉNORME CONTRAT SIGNÉ AVEC NIKE QUI VA PERMETTRE AU CLUB DE RECRUTER

Selon la presse catalane, le FC Barcelone est sur le point d’officialiser un nouveau contrat de partenariat avec l’équipementier Nike. Celui-ci rapportera 100 millions d’euros dès cet été et permettra au club de recruter.







Serein comme Joan Laporta. Le président du FC Barcelone s’est montré très optimiste sur le mercato à venir du club, mercredi dans une interview au média du club Barça One. Et il avait une bonne raison. Selon Sport, le club catalan devrait officialiser dans les prochains jours la signature d’un nouveau contrat avec l’équipementier Nike. Et il s’annonce très (très) lucratif. L’actuel prend fin cet été et a suscité quelques tensions entre les deux parties au point que les Blaugranas ont envisagé de se tourner vers le concurrent Puma.





Le plus gros contrat de sponsoring sportif avec le Real Madrid

La marque à la virgule va finalement rester en Catalogne. Selon Sport, le nouveau deal s’étend sur les dix prochaines années avec une prime de renouvellement de 100 millions d’euros. Elle sera versée dès cet été au Barça qui peut pousser un énorme ouf de soulagement. En grande difficulté pour recruter ou inscrire ses joueurs (et même son nouvel entraîneur Hansi Flick) en raison de la règle 1:1 du fair-play financier espagnol (un club ne peut dépenser qu’à hauteur de ce qu’il gagne), il pourra cette fois agir dans des proportions plus confortables.





Le nouvel accord serait aussi plus avantageux que l’actuel qui avait pâti du manque de titre. Nike verserait cette fois un montant fixe entre 105 et 120 millions d'euros par saison, avec une série de variables qui s’accumuleraient en fonction des titres remportés par l'équipe première. La somme serait versée tous les cinq ans. Ce contrat à plus d'un milliard d'euros (1,2) sera le plus gros du sponsoring pour un club de football avec celui entre le Real Madrid et Adidas.





Un sacre en Ligue des champions rapporterait entre 10 et 20 millions d'euros, la Liga entre 5 et 10 millions, la Ligue Europa entre 5 et 8 millions et la Coupe d’Espagne entre 2 et 5 millions. Nike aurait aussi promis un bonus entre 5 et 10 millions d’euros en cas de sacre lors du nouveau Mondial des clubs, entre 2 et 5 millions en Supercoupe d'Europe et enfin, entre un et deux millions d’euros en Supercoupe d'Espagne.