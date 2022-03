Barça : Les premiers mots sur sa recrue, son refus d’évoquer Haaland… Xavi fait le point !

Xavi était en conférence de presse

Xavi était en conférence de presse avant le déplacement du Barça sur la pelouse d’Elche ce dimanche en Liga.





Xavi veut maintenir le rythme. Le Barça enchaîne les prestations de qualité et semble être lancé vers la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Il faudra pour cela confirmer en allant s’imposer sur la pelouse d’Elche. Présent en conférence de presse, l’entraîneur catalan a évoqué de nombreux sujets, à commencer par les rumeurs autours d’une arrivée d’Erling Haaland et ses premières impressions sur sa recrue, Pablo Torre.





Haaland





« Je ne peux pas donner de détails sur Haaland. Nous travaillons pour l'avenir. Je ne peux rien dire de plus. Ce n'est pas le moment de parler de signatures ou d'avenir, mais du présent, que nous sommes quatrièmes du championnat et que nous devons continuer. La seule chose que je peux dire, c'est que nous travaillons pour l'avenir du club »





Pablo Torre





« Nous avons suivi Pablo Torre. C'est un talent naturel, il peut jouer à l'intérieur, sur l'aile, les deux pieds, il a la dernière passe, il est très bon sur coups de pied arrêtés... Il est très jeune et a la capacité de jouer pour le Barça. Cela dépendra de lui. Pablo Torre est un joueur avec un profil Barça. Nous lui avons expliqué notre idée, nous lui avons dit ce que nous voulions et c'est lui qui a décidé de venir. Je suis honnête et je ne trompe personne, j'ai dit lui ce qui l'attend ici »





L’avenir de Dani Alves





« Nous n'avons pas parlé à Alves mais pour ce qu'il donne à l'équipe à tous égards, il est un exemple et j'espère que nous pourrons décider de la suite à la fin de la saison. Il nous donne beaucoup et j'aimerais qu'il le fasse la saison prochaine. »





Xavi: "Quand je le vois, Pedri me rappelle Iniesta. Je ne vais pas penser à autre chose, peu importe les critiques. Bien sûr, nous devons combler le fossé vu la carrière d'Andrés qui est le plus grand talent que j'ai vu dans le football espagnol, mais je n'ai pas peur pour Pedri". Xavi: "Quand je le vois, Pedri me rappelle Iniesta. Je ne vais pas penser à autre chose, peu importe les critiques. Bien sûr, nous devons combler le fossé vu la carrière d'Andrés qui est le plus grand talent que j'ai vu dans le football espagnol, mais je n'ai pas peur pour Pedri" — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) March 5, 2022

Riqui Puig







« Il a beaucoup de compétition, une compétition féroce et je me sens mal de ne pas lui donner plus de minutes. Pedri, Nico, Gavi, Frenkie... Il s'entraîne très bien, je suis content de lui, il s'améliore mais c'est dommage qu'il y ait beaucoup de concurrence »





