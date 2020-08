Barça : les trois objectifs assumés de Koeman

Fraîchement nommé à la tête d'un Barça en crise et en reconstruction, Ronald Koeman a d'ores et déjà trois noms en tête qui pourraient parfaire à son style de jeu.











Le Barça compte s'inscrire dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Ronald Koeman à sa tête. Certains cadres de longue date comme Piqué, Busquets ou Suarez sont poussés vers la sortie, tandis que les dirigeants cherchent à attirer de nouveaux visages, en misant sur la jeunesse et éviter les erreurs de casting, comme a pu le faire le Barça ces derniers mois. C'est pourquoi, d'après AS, le coach néerlandais ne veut pas tarder avant de voir l'arrivée de renforts, et pas n'importe lesquels.





Le transfert le plus probable parmi les trois cibles de Koeman est celui d'Eric Garcia. Le défenseur de Manchester City, formé chez les Blaugrana, ne compte pas prolonger son contrat, lui qui reste encore lié pour une année avec les Skyblues. De ce fait, son retour au sein de la maison catalane semble plus que probable, mais il reste à voir comment le Barça pourrait négocier, via un transfert sec, un échange de joueurs, ou tout simplement attendre qu'il soit libre. En tant qu'ex-sélectionneur des Pays-Bas, Koeman aimerait recruter Donny van de Beek, actuellement à l'Ajax. Son arrivée, elle aussi, pourrait être crédible, au sein d'une équipe qui devrait laisser partir de nombreux milieux comme Arturo Vidal, Sergi Roberto ou Sergio Busquets.





Enfin, le départ possible de Luis Suarez entretient toujours l'espoir de voir débarquer Lautaro Martinez en Catalogne.Il est le remplaçant rêvé de l'Uruguayen depuis plus d'un an, mais son prix, risque d'être inabordable pour Barcelone. Pour le moment, les discussions sont en suspens entre l'Inter et le Barça.





La piste Lautaro toujours en vie ?









