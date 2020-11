Barca : Lionel Messi pour 250ME, il a osé refuser l'offre

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta est revenu sur l'intérêt de l'Inter Milan pour Lionel Messi il y a quelques années.







Président du Barça entre 2003 et 2010, Joan Laporta visera de nouveau ce titre lors des prochaines élections du 20 mars 2021. Il l'a annoncé lors d'une conférence de presse cet après-midi. Alors que son opposant Victor Font a fait de la prolongation de Lionel Messi un argument de taille de son projet, Laporta a lui déclaré ne pas avoir contacté l'Argentin. S'il a nié être en négociation avec la star, l'ex-président du club a évidemment confirmé son souhait de voir le capitaine du Barça continuer l'aventure sous les couleurs Blaugranas. Lors de la conférence de presse, il est revenu sur des offres faramineuses reçues pour le numéro 10, notamment sur une provenant de l'Inter Milan en 2006.





« Messi a certainement des offres et tout peut arriver dans la vie. Mais les offres pour Leo ont toujours été là. En 2006, Moratti est venu, prêt à payer 250 millions d'euros pour lui, et je lui ai dit non. Le moment venu, nous parlerons pour l'aider à décider ce qui est le mieux pour Barcelone et pour lui. Je sais qu'il nous écoutera », a raconté l'ancien député de Catalogne. L'histoire du football aurait été totalement différente si Laporta avait accepté cette offre en 2006, faisant de ce transfert le plus cher de tous les temps. Alors que Lionel Messi a souvent été annoncé du côté de l'Inter, le club d'Antonio Conte reviendra sans doute à la charge en fin de saison. Dans le cas où l'Argentin décidait de quitter Barcelone, le club milanais ne sera certainement pas le seul intéressé.