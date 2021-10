Barça : Messi, Neymar, Camp Nou, Xavi, Koeman... Laporta lâche toutes ses vérités !

Joan Laporta profite de la trêve internationale pour une nouvelle prise de parole. Au micro de Radio Catalunya, le président du club catalan a livré ses vérités sur l'actualité chaude. En plus de propos sur Messi, Neymar ou Koeman, Laporta a fait de grosses annonces au sujet du Camp Nou. Extraits.





Sur la non-prolongation de Messi





« Il n'y avait pas la marge nécessaire et il s'est avéré que l'investissement qu'il fallait faire pouvait nous mettre en danger. Il fallait d'abord penser à l'institution. Le Barça est devant Messi et n'importe quel président. Je pense qu'il savait que s'il ne continuait pas, il irait au PSG. Ce que j'espérais, c'est qu'à la dernière minute il y ait un changement et qu'il dise : gratuit. J'aurais été complètement convaincu, mais nous ne pouvons pas demander à un joueur de niveau Messi de le faire. »





Sur le retour avorté de Neymar





« Nous avons compris que nous avions une marge, qu'il y avait plus de marge d'endettement. Nous avons fait une tentative et les informations sur Neymar n'étaient pas ce que nous pensions. Ils nous ont dit qu'il voulait partir, qu'il ne continuerait pas. Finalement il est resté. Cela ne m'a pas déçu, c'est la loi de l'offre et de la demande. Le résultat de ne pas le signer a été bon. »





Sur le projet du nouveau Camp Nou





« Je crois que lorsque nous présenterons le projet de nouveau stade, les gens se rendront compte de l'impact pour la ville et pour le club. Le conseil d'administration précédent n'a pas fait ce qu'il fallait mais c'est fondamental. Si l'assemblée des socios nous autorise à obtenir le capital pour construire le nouveau stade, le Palau et le Barça Campus commenceront à fonctionner l'été prochain. L'option la plus probable serait de jouer au stade Joah Cruyff pendant un an. Nous ne jouerions que pendant un an. On nous dit qu'il est possible de passer d'un stade de 10 000 à 50 000 personnes pour le Johan Cruyff. Le projet est sur trois ans mais je calcule plutôt quatre. L'idée est de pouvoir avoir 110 000 personnes dans le stade ».





Sur le maintien de Koeman





« Après avoir écouté mes personnes de confiance, je suis arrivé à la conclusion que je dois agir comme je l'ai fait avec Rijkaard. Il mérite la confiance. D'abord c'est un culé qui aime le Barça et en lui parlant on le remarque. En prime, il est venu dans une situation de crise sportive et institutionnelle. Ce que j'avais besoin de savoir c'est s'il faisait confiance à cette équipe. « Avez-vous confiance en cette équipe ? » Je lui ai demandé. Et il m'a dit, bien sûr, mais je dois récupérer les blessés. »





Sur ses relations avec Xavi





« Je lui parle souvent parce que nous sommes amis, tout comme l'autre jour j'ai parlé avec Pep. J'aime discuter, j'en ai eu un en tant que joueur, un autre en tant qu'entraîneur. Celui que nous avons est Koeman. Nous sommes fiers de l'avoir comme entraîneur et c'est ce sur quoi nous nous concentrons. »