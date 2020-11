Barça : Messi pète un plomb après des questions sur Griezmann

Lionel Messi semble fatigué d'être encore associé aux déclarations de l'oncle d'Antoine Griezmann au FC Barcelone.







La tension ne s'abaisse pas au FC Barcelone. Lionel Messi vient de péter un plomb après des nouvelles questions des journalistes espagnols sur les déclarations de l'oncle d'Antoine Griezmann. La Pulga s'insurge de ses mots. "Je suis un peu fatigué d'être en permanence le problème de tout au club", allume le capitaine des Blaugrana. Alors, le buteur international tricolore semble encore en mauvaise posture.

Dans un reportage pour M6, Emmanuel Lopes avait accusé la star du Barça de dictature. “Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui”, analysait-il six jours auparavant. Tout de même étonnant d'entendre encore un proche du clan Grizi se plaindre du comportement de Messi.