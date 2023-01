Barça : Messi traité de ‘’rat d’égout’’ et de ‘’nain aux hormones’’

Messi traité de ‘’rat d’égout’’ et de ‘’nain aux hormones’’

Dans le cadre du Barçagate, la garde rapprochée de l'ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, se retrouve accusée d'avoir insulté Lionel Messi et fait fuiter son contrat début 2021.





Été 2021. Faute de finances suffisantes, le FC Barcelone renonçait à prolonger le meilleur joueur de son histoire, Lionel Messi, qui partait libre au terme de son contrat. Si les difficultés économiques des Blaugrana demeuraient bien réelles, il faut rappeler que cette décision trouvait aussi sa source dans un contexte bien particulier, avec la divulgation, six mois plus tôt, par le journal "El Mundo" du bail de la Pulga à 550 millions d'euros, accusé d'avoir ruiné les finances catalanes.





Des fuites orchestrées au sommet ?





À l'époque, beaucoup d'observateurs s'interrogeaient sur l'origine de ces fuites. On en sait, désormais, beaucoup plus sur le sujet. En s'appuyant sur l'enquête effectuée par la police espagnole, dans le cadre du Barçagate, le journal "El Periodico" pointe ainsi du doigt ce jeudi… l'ex-président Josep Maria Bartomeu et son entourage !





«Ce ne serait pas non plus une mauvaise idée de publier les contrats millionnaires de l'équipe première, afin que les gens puissent les répudier publiquement», écrivait ainsi l'ancien directeur juridique barcelonais Román Gómez Ponti dans un mail adressé à Bartomeu, lorsqu'ils se trouvaient encore en poste en mars 2020.





Visiblement, l'objectif de cette manoeuvre consistait à nuire à l'image de la Pulga et de plusieurs cadres auprès des fans, pour accentuer la pression sur leurs épaules et les inciter à revoir leurs émoluments à la baisse, voire à faire leurs valises afin d'alléger la masse salariale. Une arme de plus, en somme, aux côtés de la campagne de dénigrement opérée sur les réseaux sociaux et à l'origine du Barçagate. Le problème, c'est que ces fuites sont illégales et les anciens dirigeants pourraient être poursuivis pour «divulgation de secrets».





Messi insulté en interne





Derrière les déclarations d'amour en public, les révélations d'"El Periodico" viennent en tout cas confirmer que Messi n'était plus du tout en odeur de sainteté aux yeux de Bartomeu, qui a finalement démissionné en octobre 2020, et de son premier cercle.





Dans une conversation sur WhatsApp, Ponti aurait ainsi qualifié le septuple Ballon d'Or de «rat d'égout» et de «nain aux hormones qui doit sa vie au Barça»...





Coupable de propos incendiaires après la débâcle contre le Bayern Munich (2-8) en quarts de finale de la Ligue des champions 2019-2020, un autre taulier, Gerard Piqué, a été traité par Ponti d'"exemple même de fils de p*** sans aucun scrupule». Et le contrat du récent retraité fuitera lui aussi dans la presse en septembre 2022…