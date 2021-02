Barça-PSG : les joueurs du PSG dérangés par des feux d'artifice

Mbappé et Kean buteurs face à Lorient

????????IMAGEN @ELCHIRINGUITOTV????



FUEGOS ARTIFICIALES en la puerta del HOTEL del PSG en Barcelona. (???? @10JoseAlvarez)



La última hora a las 12 en MEGA. pic.twitter.com/IOZviLitvd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 15, 2021

Demain soir, le FC Barcelone et le PSG vont se retrouver en huitième de finale aller de l'UEFA Champions League. Un match qui sent la poudre puisque des antécédents existent entre les deux écuries dans cette compétition, sans compter l'épisode du transfert de Neymar. Récemment, le dossier Lionel Messi a remis de l'huile sur le feu. Ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, a d'ailleurs été accueilli avec des insultes de la part de supporters blaugranas.Certains d'entre eux ont décidé de continuer à mettre la pression sur le club français, à défaut de pouvoir le faire au stade. El Chiringuito indique qu'après avoir reçu des insultes à leur arrivée à l'hôtel, les joueurs du PSG ont été dérangés ce lundi soir par des feux d'artifices. Le match est plus jamais lancé !