BARÇA: QUI EST LAMINE YAMAL, PLUS JEUNE JOUEUR DE L’HISTOIRE CONVOQUÉ EN ÉQUIPE PREMIÈRE ?

Pour le choc face à l’Atlético de Madrid dimanche, Xavi a convoqué un groupe de 21 joueurs où figure pour la première fois l'attaquant Lamine Yamal, âgé de seulement 15 ans. L'international U19, déjà, devient le plus jeune joueur de l’histoire du club à être appelé avec l'équipe première.





Il pourrait faire mieux que Lionel Messi. Âgé de 15 ans, Lamine Yamal est dans le groupe des joueurs convoqués par Xavi pour le choc contre l’Atlético de Madrid ce dimanche (16h15) en Liga. S’il entre en jeu, il porterait le maillot blaugrana bien plus tôt que ne l’avait fait son illustre aîné, à 17 ans, à qui il est déjà comparé en Catalogne. Comme le souligne un journaliste d'EPSN, il s’agit d’ores et déjà du plus jeune joueur du Barça convoqué avec l’équipe première.





Surclassé chez les internationaux U19, écarté des U17





Titulaire lors des deux derniers matchs de son équipe en Youth League, en novembre et mars dernier, l'attaquant espagnol (qui dispose aussi de la nationalité équato-guinéenne et pourrait jouer avec le Maroc) a l’habitude de griller les étapes. Après avoir goûté à la sélection U19 (1 cape), il pourrait donc déjà s’asseoir sur un banc de Liga. Pourtant, les derniers mois ne présageaient pas forcément un tel destin.





En mars, il avait été banni de la sélection U17 pour des raisons disciplinaires, avant d’être suspendu pour quatre rencontres par le Barça à la suite d'une décision guidée par la fédération espagnole, selon As. Une fois sa sanction purgée avec les jeunes, il a rapidement été aperçu à l’entraînement de l’équipe première. Avant donc de profiter notamment de l’absence prolongée d’Ousmane Dembélé pour intégrer l’effectif.





Un premier contrat attendu cet été pour ses 16 ans





Au moment de justifier son choix, Xavi a estimé qu’il "peut être important pour l’équipe, malgré son âge". "C'est un joueur qui peut nous aider car il a du talent, souligne-t-il. Il a beaucoup de personnalité, il (performe) en un-contre-un, dans les dernières passes. Je suis convaincu qu'il peut nous aider. J'ai parlé avec lui et il est reconnaissant. (…) Lamine est différent, tout comme Pedri me rappelle Andres (Iniesta). Lamine a des choses (venant) de nombreux joueurs. La différence avec mon époque est sa formidable impudence. Il n'a pas peur. Il a suivi une formation formidable. Je soulignerais cela, qu'il n'a pas peur, mais je ne le vois semblable à personne".





Selon les informations de Fabrizio Romano, un premier contrat professionnel lui sera proposé cet été, au moment où il atteindra ses 16 ans, alors que son bail actuel avec les jeunes court jusqu’en 2024. Son nouvel agent Jorge Mendes n’est sans doute pas étranger à ces tractations.





Kluivert: "Il a tout, le package complet"





Patrick Kluivert, directeur de l’académie des jeunes et icône du club blaugrana, disait tout le bien qu’il pense de son poulain il y a quelques semaines. "Lamine Yamal est un très bon joueur. Il a 15 ans et s'est déjà entraîné avec l'équipe première. Il y a des discussions en ce moment à son sujet, mais il a joué pour l'équipe des moins de 17 ans avec l'Espagne, confirmait-il pour pour Barça Blaugranes. C'est un attaquant prometteur, gaucher. C'est un buteur, un passeur et un meneur de jeu. En fait, il a tout, le package complet. Le plus important est de rester humble, de garder les deux pieds sur terre. Il a les caractéristiques pour devenir un grand joueur de Barcelone. J'en suis vraiment convaincu".





RMC