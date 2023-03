Barça - Real Madrid : le VAR calme Madrid, Barcelone arrache la victoire et file vers le titre !

Le Real Madrid s'est incliné face au Barça en toute fin de match, après avoir cru emporter la mise quelques minutes plus tôt !



Une victoire du Real Madrid sur la pelouse du Barça aurait pu tout relancer pour l'avenir de la Liga et pendant quelques instants, le scénario était proche de se matérialiser ! A dix minutes de la fin d'un Clasico serré, Marco Asensio entré en jeu s'est montré d'un calme impérial pour expédier au fond un centre puissant de Carvajal. Mais après appel du VAR et consultation des images, le meneur de jeu madrilène a vu son but être refusé, privant les Madrilènes d'une victoire à l'arraché. Un épilogue d'autant plus douloureux que quelques minutes plus tard, c'est bien le Barça qui a été arracher une victoire décisive dans la lutte vers le titre après un magnifique mouvement Lewandowski - Baldé conclu par Kessié (90+2e).



Une victoire acquise de haute lutte alors que le Barça, qui avait pourtant dominé le premier acte, a buté sur un énorme Courtois auteur de plusieurs parades décisives et a dû composer avec l'ouverture du score madrilène par Araujo contre son camp (9e). Mais Sergi Roberto, juste avant la pause, a réussi à ramener les siens à hauteur après un coup de billard (45e). En deuxième période, Raphinha (74e) ou Benzema (79e) ont eu des occasions chaudes avant l'épilogue que l'on connaît. Pour un succès du Barça qui place le Real Madrid à 12 points. La lutte pour le titre en Liga semble réglée !